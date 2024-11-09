Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 10vom 09.11.2024
24 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Enie präsentiert viele Ideen für originelle und unkomplizierte Buffet-Gerichte. Beliebte Klassiker kommen im aufregenden neuen Party-Gewand mit garantiertem Wow-Effekt.

