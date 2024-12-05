Mimi und Pinar: Ihre besten TV-Momente (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 05.12.2024: Mimi und Pinar: Ihre besten TV-Momente (Teil 1)
30 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Kennt ihr noch Mimi und Pinar? In den 2000er Jahren wurden sie im TV richtige Kultfiguren. "taff" hat die besten ihrer Fernseh-Auftritte aus dem Archiv gekramt und für euch zusammengestellt. Außerdem kommentiert Pinar, was sie heute darüber denkt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© ProSieben
