Talentless Nana
Folge 6: Totenbeschwörer
24 Min.Ab 12
Obwohl einige Mitschüler bereits misstrauisch geworden sind, ist es Nana bislang gelungen, unbehelligt zu morden. Geschickt lenkt sie von sich ab und schiebt unsichtbaren Feinden die Schuld zu. Aber Kyouya lässt sich nicht so leicht täuschen und beobachtet seine Klassenkameradin genau. Und damit ist er nicht allein - auch Yuuka und Shinji haben ein Auge auf Nana geworfen und sind der Wahrheit auf der Spur.
Alle Staffeln im Überblick
Talentless Nana
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Paranormal, Fantasie, Mystery
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH