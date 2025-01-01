Zum Inhalt springenBarrierefrei
Talentless Nana

Totenbeschwörer

Staffel 1Folge 6
Totenbeschwörer

TotenbeschwörerJetzt ohne Werbung streamen

Talentless Nana

Folge 6: Totenbeschwörer

24 Min.Ab 12

Obwohl einige Mitschüler bereits misstrauisch geworden sind, ist es Nana bislang gelungen, unbehelligt zu morden. Geschickt lenkt sie von sich ab und schiebt unsichtbaren Feinden die Schuld zu. Aber Kyouya lässt sich nicht so leicht täuschen und beobachtet seine Klassenkameradin genau. Und damit ist er nicht allein - auch Yuuka und Shinji haben ein Auge auf Nana geworfen und sind der Wahrheit auf der Spur.

Talentless Nana
ProSieben FUN
Talentless Nana

Talentless Nana

