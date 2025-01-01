Talentless Nana
Folge 1: Talentlos
24 Min.Ab 12
Auf einer einsamen Insel mitten im Ozean befindet sich eine ganz besondere Schule. Sie beherbergt Schüler mit übernatürlichen Fähigkeiten. In dem Eliteinternat lernen die Kinder, ihre Fähigkeiten gegen die "Feinde der Menschheit" einzusetzen. Nanao fühlt sich dort allerdings fehl am Platz. Er glaubt, kein nennenswertes Talent zu besitzen, und wird von seinen Klassenkameraden regelmäßig verspottet. Zu seinem Glück lenken zwei neue Schüler die Aufmerksamkeit der anderen auf sich.
Genre:Thriller, Paranormal, Fantasie
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH