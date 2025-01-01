Talentless Nana
Folge 11: Unsichtbare Klinge (2)
24 Min.Ab 16
Nachdem eine weitere Leiche gefunden wird, stellt Kyouya seine Mitschüler zur Rede. Er verlangt die Offenbarung ihrer Talente, um herauszufinden, wer für den Mord verantwortlich ist. Michiru sucht noch immer Nanas Nähe. Dabei setzt sie ihre Freundin allerdings derart unter Druck, dass Nana auf Abstand geht. Derweil kündigt sich hoher Besuch auf der Insel der Talentierten an.
Genre:Thriller, Paranormal, Fantasie
Produktion:JP, 2020
