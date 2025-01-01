Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Talentiert gegen untalentiert

24 Min.Ab 16

Nachdem sie bereits zwei Schüler aus dem Weg geräumt hat, muss sich Nana zurückhalten, um nicht entlarvt zu werden. Es kursieren schon Gerüchte über die Anwesenheit eines "Feindes der Menschheit" auf der Insel. Um von sich abzulenken, schließt die Auftragsmörderin Freundschaft mit dem neuen Schüler Kyouya. Doch ausgerechnet er scheint ihr auf der Spur zu sein.

ProSieben FUN
