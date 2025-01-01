Talentiert gegen untalentiertJetzt ohne Werbung streamen
Talentless Nana
Folge 3: Talentiert gegen untalentiert
24 Min.Ab 16
Nachdem sie bereits zwei Schüler aus dem Weg geräumt hat, muss sich Nana zurückhalten, um nicht entlarvt zu werden. Es kursieren schon Gerüchte über die Anwesenheit eines "Feindes der Menschheit" auf der Insel. Um von sich abzulenken, schließt die Auftragsmörderin Freundschaft mit dem neuen Schüler Kyouya. Doch ausgerechnet er scheint ihr auf der Spur zu sein.
Genre:Thriller, Paranormal, Fantasie
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH