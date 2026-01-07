Kein Mann der vielen WorteJetzt ohne Werbung streamen
talk talk talk
Folge 31: Kein Mann der vielen Worte
51 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Sonya Kraus präsentiert die Highlights der Talk-Geschichte. Unter anderem erinnern sich die Talk-Master Vera und Franklin an einen Mann, dem es regelrecht die Worte verschlagen hat und Britt hat es mit einem besonders "steilen Zahn" zu tun.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
