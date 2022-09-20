Zankende (Ex)-FreundinnenJetzt ohne Werbung streamen
talk talk talk
Folge 33: Zankende (Ex)-Freundinnen
52 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Sonya Kraus präsentiert unvergessene Szenen der Talkshow-Geschichte. Bei Britt gibt es unter anderem eine brisante Mischung aus Liebe, Sex und Aggression und Franklin muss einen Streit zwischen vermeintlichen Freundinnen aufklären.
Alle Staffeln im Überblick
talk talk talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx