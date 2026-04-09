Die aufbrausende Erzeuger-FraktionJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 44: Die aufbrausende Erzeuger-Fraktion
51 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Sonya Kraus präsentiert die lustigsten Talkshow-Clips in einer rasanten Zusammenfassung. Im Richter-Ranking lassen lässige Luden die Puppen tanzen und Angelika Kallwass muss sich mit einer aufbrausenden Erzeuger-Fraktion herumschlagen.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx