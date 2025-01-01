Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Reality-Star Tara Tabitha und ihr Freund Dennis wagen den nächsten Schritt: Nach vier Monaten Fernbeziehung zieht Dennis aus Stuttgart zu Tara nach Wien. Beim Schnitzel-Workshop, Stadtbummel und dem Kennenlernen von Taras Freundeskreis wird schnell klar – die beiden kommen aus unterschiedlichen Welten. Ob sie sich zusammenraufen?
Genre:Dokusoap, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4