ATVStaffel 1Folge 1vom 27.10.2025
Reality-Star Tara Tabitha startet mit Freund Dennis Lodi in Wien ein neues Kapitel. Nach vier Monaten Fernbeziehung zieht er bei ihr ein – samt Fußballschal. Beim Schnitzel-Workshop trifft Bierdurst auf Panierkunst, beim Luxus-Shopping prallen Welten aufeinander. Auch Taras Freund:innen nehmen Dennis kritisch unter die Lupe. Ob er sich in Wien behaupten kann?

