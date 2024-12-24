Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 1vom 24.12.2024
Folge 1: Eine Erinnerung fürs Leben

44 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Cheryl bittet Sketch, ein scheußliches Tattoo ihres Freundes David zu covern. Dabei handelt es sich um das Abbild einer verflossenen Liebschaft, das nun einem Blumenmotiv weichen soll. Auch Mike wünscht sich Veränderung. Er trägt ein Tattoo auf dem Rücken, das in der Öffentlichkeit meist verständnislose Reaktionen auslöst.

