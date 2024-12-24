Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Zombie-Baby

sixxStaffel 6Folge 2vom 24.12.2024
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Ellie möchte ihre schreckliche Vergangenheit hinter sich lassen und wünscht sich von Alice ein Tattoo, dass sie stets positiv stimmt. Andy ist ein großer Zombie-Fan. Zu Ehren seiner Frau hat er sich vor einiger Zeit ein Tattoo stechen lassen, das dieser jedoch ganz und gar nicht gefällt. Sketch muss sich etwas einfallen lassen, um das Grusel-Motiv bestmöglich zu verändern.

sixx
