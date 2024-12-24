Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 2: Zombie-Baby
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Ellie möchte ihre schreckliche Vergangenheit hinter sich lassen und wünscht sich von Alice ein Tattoo, dass sie stets positiv stimmt. Andy ist ein großer Zombie-Fan. Zu Ehren seiner Frau hat er sich vor einiger Zeit ein Tattoo stechen lassen, das dieser jedoch ganz und gar nicht gefällt. Sketch muss sich etwas einfallen lassen, um das Grusel-Motiv bestmöglich zu verändern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International