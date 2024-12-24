Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geometrie der Frau

Staffel 6Folge 6vom 24.12.2024
Folge 6: Geometrie der Frau

43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Mitch hat in der Vergangenheit schreckliche Dinge erlebt. Nun möchte er sich mit seinem allerersten Tattoo einen großen Wunsch erfüllen. Außerdem kümmert sich Uzzi um einen anstößigen Schriftzug und Sketch bekommt es mit einem abscheulichen Miss Piggy Tattoo zu tun.

