Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 8: Vereint im Style
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Jeff trägt eine Jugendsünde auf der Haut, die er sich vor 40 Jahren hat stechen lassen. Jetzt soll das revolutionäre Bild möglichst schnell verschwinden. Justin hingegen hat sich aus einer Midlife-Crisis heraus für ein sonderbares Motiv entschieden. Können die Tattookünstler das Werk mit einer passenden Idee noch retten?
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International