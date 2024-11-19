Staffel 2Folge 2vom 19.11.2024
Teachers
Folge 2: Hab acht vor Fremden
20 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
An der Fillmore gibt es einen Eindringling, und ein neuer Sicherheitsmann wird angeheuert. Ms. Snap und Ms. Bennigan veranstalten einen Frauen-Workshop, Mrs. Adler hat enorm Angst vor Fremden, und Ms. Watson kauft einen Sicherheitsdummy.
