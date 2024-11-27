Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Teachers

Comedy CentralStaffel 2Folge 8vom 27.11.2024
Gedrillt

GedrilltJetzt kostenlos streamen

Teachers

Folge 8: Gedrillt

20 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

Als in der Nähe von Fillmore ein Tornado wütet, werden die Lehrerinnen panisch und vergessen alle Sicherheitsvorschriften. Schockiert von dieser Pflichtvergessenheit verdonnert Direktor Pearson alle zu einem Seminar zur Teambildung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Teachers
Comedy Central

Teachers

Alle 2 Staffeln und Folgen