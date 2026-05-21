Teen Mom 2
Folge 4: Teen Mom 2: Bildhübsch
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ashley kocht über. Jade schmeißt Christy raus, bevor sie ins Gefängnis muss. Bri bezweifelt, dass beide Dads für den ersten Schultag da sein werden.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-11: MTV Germany