Sich auf die Granate WerfenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 9: Sich auf die Granate Werfen
39 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Kail und Javi erwägen eine neue Beziehung. Ashley unterstützt Bar bei den gesundheitlichen Problemen seiner Mutter. Briana versucht, Luis und Devoin für ihre Mädchen zu vereinen. Jaylan wächst mit Leah und ihrer Familie enger zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-11: MTV Germany