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Teen Mom 2

Sich auf die Granate Werfen

MTV liveStaffel 11Folge 9vom 25.05.2026
Sich auf die Granate Werfen

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Teen Mom 2

Folge 9: Sich auf die Granate Werfen

39 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Kail und Javi erwägen eine neue Beziehung. Ashley unterstützt Bar bei den gesundheitlichen Problemen seiner Mutter. Briana versucht, Luis und Devoin für ihre Mädchen zu vereinen. Jaylan wächst mit Leah und ihrer Familie enger zusammen.

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