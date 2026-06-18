Teen Mom 2
Folge 4: Erloschene Liebe
40 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Kieffer und Jenelle versuchen es noch einmal miteinander. Kailyn möchte unterdessen vor Gericht ihre Sorgerechtsvereinbarung mit Jo ändern lassen. Jeremy verlangt klare Worte von Corey, was dessen Gefühle für Leah angeht.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4, Season 9-11: MTV Germany