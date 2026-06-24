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Teen Mom 2

Sei nicht so grausam

MTV liveStaffel 4Folge 8vom 24.06.2026
Sei nicht so grausam

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Teen Mom 2

Folge 8: Sei nicht so grausam

40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Jenelle und Gary geraten so heftig aneinander, dass sie von der Polizei mitgenommen werden. Leah beginnt derweil ihren Umzug in ein neues Heim. Chelsea schließt sich mit ihrem Anwalt kurz. Kaitlyn und Javi überlegen, in Las Vegas zu heiraten.

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