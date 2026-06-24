Teen Mom 2
Folge 8: Sei nicht so grausam
40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Jenelle und Gary geraten so heftig aneinander, dass sie von der Polizei mitgenommen werden. Leah beginnt derweil ihren Umzug in ein neues Heim. Chelsea schließt sich mit ihrem Anwalt kurz. Kaitlyn und Javi überlegen, in Las Vegas zu heiraten.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4, Season 9-11: MTV Germany