Teen Mom 2
Folge 2: Enthüllungen
41 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Als Jenelle erfährt, dass sie schwanger ist, möchte sie das Kind abtreiben lassen. Währenddessen feiert Kailyn die Geburt ihres Babys. Leah fällt es schwer, mit Alis Diagnose umzugehen. Chelsea hat Schwierigkeiten damit, dass Adam wieder Vater wird.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany