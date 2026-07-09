Teen Mom 2
Folge 8: Tage wie dieser
41 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Kailyn ist mit allem überfordert. Leah und Jeremy treffen sich mit Corey und seiner Frau und planen Alis anstehende Einschulung. Aubree trifft sich mit Adam, der sein Kind dabei hat. Jenelle redet mit ihrem Anwalt über ein Aushandeln des Strafmaßes.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany