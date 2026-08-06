Teen Mom 2
Folge 12: Warten auf ein Wunder
41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Leah kämpft sich durch die letzten Schritte ihrer Scheidung und denkt über eine Therapie nach. Kailyn kann sich nicht zwischen Javi und Jo entscheiden. Jenelle und Barbara diskutieren vor Gericht über das Sorgerecht für Jace.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany