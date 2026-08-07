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Teen Mom 2

Auge um Auge

MTV liveStaffel 6Folge 14vom 07.08.2026
Auge um Auge

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Teen Mom 2

Folge 14: Auge um Auge

41 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Als Kailyn rechtliche Schritte gegen Jo erwägt, beschimpft er sie. Leah kehrt aus der Therapie zurück, doch mit Corey erreichen die Dinge ihren Höhepunkt. Nachdem sie der Haft entgehen konnte, muss Jenelle ihre Beziehung mit Nathan klären.

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