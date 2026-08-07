Teen Mom 2
Folge 14: Auge um Auge
41 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Als Kailyn rechtliche Schritte gegen Jo erwägt, beschimpft er sie. Leah kehrt aus der Therapie zurück, doch mit Corey erreichen die Dinge ihren Höhepunkt. Nachdem sie der Haft entgehen konnte, muss Jenelle ihre Beziehung mit Nathan klären.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany