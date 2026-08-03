Teen Mom 2
Folge 6: Vertrauensbrüche
41 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Jenelle und Barb geraten in einen heftigen Streit wegen des Sorgerechts. Kailyn und Javi haben weiterhin Eheprobleme, während es auch bei Chelsea und Taylor Streit um das Sorgerecht geht. Können die jungen Mädchen ihre Probleme in den Griff bekommen?
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany