Es war nicht so gemeintJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 15: Es war nicht so gemeint
40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Leah und Corey kämpfen vor Gericht um das Sorgerecht für die Zwillinge. Jenelle erlaubt Nathan, Kaiser zu besuchen, und David bietet an, die Kontaktperson zu sein. Kail versucht, Isaac zu helfen, mit Javis Abwesenheit klarzukommen.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany