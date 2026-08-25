Teen Mom 2
Folge 30: Durchbruch
39 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Jenelle begegnet Nathan und seiner Freundin vor Gericht, Aubree probiert ihr Kleid für Chelseas und Coles Hochzeit an, und Adam berichtet, was ihn ärgert. Jeremy muss zu Addies und Leahs Entsetzen der Arbeit wegen eine Weile wegziehen.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany