Teen Mom 2
Folge 31: Déjà-vu
40 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Leah macht es zu schaffen, dass Addie ihren Vater so sehr vermisst. Unterdessen trifft sich Chelsea mit Adams Exfreundin und erfährt Neues. Jenelle und Nathan sehen sich wegen des Sorgerechts für Kaiser vor Gericht. Kailyn setzt ihr Studium fort.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany