Er sah nicht aus wie ein PrinzJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 18: Er sah nicht aus wie ein Prinz
40 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Leah hat beschlossen, sich von Jason zu trennen, und zieht ihre Entscheidung auch konsequent durch. Briana ist nervös, denn sie lässt Stella das erste Mal alleine bei Luis. Chelsea hat mit dem kranken Watson alle Hände voll zu tun.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9: MTV Germany