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Teen Mom 2

Er sah nicht aus wie ein Prinz

MTV liveStaffel 9Folge 18vom 29.04.2026
Er sah nicht aus wie ein Prinz

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Teen Mom 2

Folge 18: Er sah nicht aus wie ein Prinz

40 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Leah hat beschlossen, sich von Jason zu trennen, und zieht ihre Entscheidung auch konsequent durch. Briana ist nervös, denn sie lässt Stella das erste Mal alleine bei Luis. Chelsea hat mit dem kranken Watson alle Hände voll zu tun.

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