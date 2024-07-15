Staffel 3Folge 11vom 15.07.2024
Teen Mom Family Reunion
Folge 11: Die Zeit ist um
41 Min.Ab 12
Briana glaubt fest an ihr Pech, wenn es darum geht, eine Liebe für sich zu finden. Kayla und Ryan teilen den anderen mit, ob sie ihr Baby behalten und in einer Beziehung bleiben. Cate und Ty haben währenddessen ein romantisches Date zusammen.
