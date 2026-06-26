Staffel 5Folge 19vom 26.06.2026
Nägel mit KöpfenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 19: Nägel mit Köpfen
41 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Dass Amber und Matt ein Paar sind, passt ihrer Familie gar nicht. Sie zweifeln an seinen Absichten. Catelynn lässt unterdessen April auf Nova aufpassen. Farrah drängt Simon zur Verlobung.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 9: MTV Germany