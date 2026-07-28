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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 7Folge 36vom 28.07.2026
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Teen Mom OG

Folge 36: Ich wähle dich

40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Die vier Mütter in Spe, die in der Serie "16 and pregnant" vorgestellt wurden, sind nun junge Mütter geworden. Farrah, Maci, Amber und Catelyn werden bei ihren Erfahrungen im ersten Jahr ihres Elternseins weiter begleitet.

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