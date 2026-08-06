Staffel 8Folge 19vom 06.08.2026
AbschiedJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 19: Abschied
40 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Amber ist ganz schön verliebt. Catelynn zieht eine Karriere als Veterinärtechnikerin in Erwägung. Maci arrangiert sich mit dem geteilten Sorgerecht mit Ryans Mom Jen. Doch Ryan ist enttäuscht. Cheyenne und Matt trennen sich.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7-9: MTV Germany