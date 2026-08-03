Staffel 8Folge 8vom 03.08.2026
Nicht aufgebenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 8: Nicht aufgeben
40 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Leahs Panikattacken beschäftigen auch Amber und Gary. Sie überlegen, wie damit umzugehen ist. Taylor wird 30 und Maci schmeißt eine riesige Geburtstagsparty. Cheyenne konfrontiert Cory mit seinen schlecht getimten Reiseplänen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7-9: MTV Germany