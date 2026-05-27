Staffel 9Folge 13vom 27.05.2026
Schreib mich nicht abJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 13: Schreib mich nicht ab
40 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Catelynn und Tyler sind überrascht, als sie das Geschlecht ihres Babys durch einen Heimtest herausfinden. Zudem reist Mackenzie nach Hause, um ihren Vater zu überraschen und findet heraus, dass er immer noch an einer Depression leidet.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9: MTV Germany