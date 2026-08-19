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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 20vom 19.08.2026
Das Hier und Jetzt

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Teen Mom OG

Folge 20: Das Hier und Jetzt

40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Maci versucht, Bentley ihre posttraumatische Belastungsstörung zu erklären. Zudem lassen Mackenzie und Josh sich von einem Erziehungsexperten beraten. Catelynn und Tyler versuchen, Vaeda von ihrem Schnuller zu befreien, bevor das neue Baby eintrifft.

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