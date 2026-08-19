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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 21vom 19.08.2026
Den Moment leben

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Teen Mom OG

Folge 21: Den Moment leben

40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Catelynn und Tyler erklären Nova die Adoption von Carly. Cheyenne erfährt, dass sie wahrscheinlich für die Sicherheit ihres Babys eingeweiht werden wird. Maci ändert ihren Lebensstil, um ihre Hormonstörungen in den Griff zu bekommen.

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