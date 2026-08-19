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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 22vom 19.08.2026
Hilfreich statt hilflos

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Teen Mom OG

Folge 22: Hilfreich statt hilflos

40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Mackenzie kämpft damit, ihren Blutzucker unter Kontrolle zu halten, und greift Josh heftig an. Gary bittet einen Erziehungsberater um Ratschläge für die Beziehung von Leah und Amber. Bei Cheyenne setzen die ersten Wehen ein.

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