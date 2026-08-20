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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 24vom 20.08.2026
Gönn dir Gnade

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Teen Mom OG

Folge 24: Gönn dir Gnade

40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Amber und Gary machen endlich eine Therapie. Maci und Taylor planen ein romantisches Date, um an ihrer Ehe zu arbeiten. Mackenzies Vater fragt, ob Jaxie den Sommer über nach Oklahoma kommen kann. Zudem begrüßen Catelynn und Tyler ihr viertes Kind.

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