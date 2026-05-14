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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 4vom 14.05.2026
Den Verstand verlieren

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Teen Mom OG

Folge 4: Den Verstand verlieren

40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Maci hilft Bentley bei der Entscheidung, ob er zum Geburtstag seines Bruders Jagger geht, da Ryan auch da sein wird. Catelynn und Tyler arbeiten an Novas Erziehung, während Amber eine Entscheidung trifft, ob sie auf Garys Grundstück wohnen will.

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