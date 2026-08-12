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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 6vom 12.08.2026
Herzen in Flammen

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Teen Mom OG

Folge 6: Herzen in Flammen

40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Internet-Trolle kritisieren Ambers Gewicht. Catelynn erhält ihr Microblading-Zertifikat. Maci akzeptiert Taylors Herausforderung. Mackenzie und ihre Kinder ziehen nach Florida. Cheyenne feiert ihren Geburtstag mit einer großen Verkündigung.

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