Staffel 1Folge 2vom 21.08.2026
Du gehst alsoJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 2: Du gehst also
40 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Als Catelynn bemerkt, dass der Kopf ihrer Tochter auf einer Seite flach ist, steigt ihre Angst. Währenddessen ist Jade nervös, Jenelle zu treffen und Sean kauft einen Verlobungsring. Der Stress von Briana belastet ihre geistige Gesundheit.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany