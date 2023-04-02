Staffel 1Folge 4vom 02.04.2023
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 4: Dein Körper, deine Entscheidung
40 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12
Leah zieht in ihr neues Haus ein und ist nun auch dazu bereit, mit Jaylan ein Kind zu bekommen. Cheyenne und Zach suchen ein neues Haus für einen Neuanfang. Zudem feiert Briana auch Stellas Abschluss und holt fragt Cheyenne nach Rat.
Teen Mom: The Next Chapter
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV