Teen Mom: The Next Chapter

MTVStaffel 1Folge 9vom 07.05.2023
Episode 9

Teen Mom: The Next Chapter

Folge 9: Episode 9

40 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Nach den Schießereien in Uvalde spricht Masi mit ihren Kindern über das Thema Waffengewalt. Leah ist währenddessen dazu bereit, eine weitere Schwangerschaft zu planen. Ashley, Bar und Holly ziehen nach Nevada und Catelynn steht unter Schock.

