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Teen Mom: The Next Chapter

MTVStaffel 2Folge 13vom 13.04.2026
Mach dir keine Hoffnungen

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Teen Mom: The Next Chapter

Folge 13: Mach dir keine Hoffnungen

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Amber erzählt Leah von ihrer Verlobung. Maci feiert mit einem Familiengrillen Ryans einjährige Abstinenz und ihr neues Familienleben. Mackenzie bereitet sich auf die Entnahme der Eizelle vor. Jades Mom kommt aus dem Gefängnis und hat einen Rückfall.

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