Staffel 2Folge 14vom 14.04.2026
Welche Ausrede hast du jetzt?Jetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 14: Welche Ausrede hast du jetzt?
40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Ashley beantragt das gemeinsame Sorgerecht für Holly. Leas Vater darf ihre Töchter sehen. Briana ist bestürzt, weil Devoin wegzieht. Cheyennes Dad bittet Zach, das Familienunternehmen zu übernehmen. Gary legt fest, wann Amber Leah sehen darf.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2: MTV