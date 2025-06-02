Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 2Folge 28vom 02.06.2025
Zwei zum Preis für einen

Folge 28: Zwei zum Preis für einen

40 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12

Mackenzie überrascht ihre Familie damit, dass sie Zwillinge bekommt. Ashley zieht um und flieht vor ihren Erinnerungen. Leah hilft den Zwillingen bei der Wiederholung ihrer Führerscheinprüfung. Ryan macht Amanda mit Bentleys Hilfe einen Antrag.

