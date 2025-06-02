Staffel 2Folge 28vom 02.06.2025
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 28: Zwei zum Preis für einen
40 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Mackenzie überrascht ihre Familie damit, dass sie Zwillinge bekommt. Ashley zieht um und flieht vor ihren Erinnerungen. Leah hilft den Zwillingen bei der Wiederholung ihrer Führerscheinprüfung. Ryan macht Amanda mit Bentleys Hilfe einen Antrag.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV