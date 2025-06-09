Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 2Folge 29vom 09.06.2025
40 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Maci, Cate, Tyler, Leah und Gary treffen sich mit ihren Teenagern in NYC, um 16 Jahre Teen Mom zu feiern. Cate muss ohne Carly weiterleben. Leah Shirley spricht über ihre Beziehung zu Amber. Zuhause arbeitet Amber an ihren Traumata mit ihrer Mutter.

MTV

