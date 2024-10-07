Staffel 2Folge 2vom 07.10.2024
Teen Mom UK: Next Generation
Folge 2: Wendepunkt
44 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Liz muss den Krankenwagen rufen, als Chloe sich überanstrengt und es zu weit treibt. Der romantische Ausflug von Jamie und Isha endet und Angel gerät mit ihren Hormonen und einem DIY-Disaster an ihre Grenzen. Whitney nimmt sich zu viel heraus.
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV